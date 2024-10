La Tunisie se réveille sous un ciel partiellement voilé ce 9 octobre. Les températures s’annoncent agréables, idéales pour profiter des plages et des sites touristiques.

Le vent, soufflant du sud sur le nord et le centre du pays, puis virant progressivement vers le sud sur la région sud, sera faible à modéré. Bien que la mer soit agitée sur une grande partie du littoral, le golfe de Hammamet et le nord offriront des conditions plus calmes pour une baignade rafraîchissante.

Les thermomètres afficheront des valeurs estivales, avec des maximales comprises entre 25 et 30°C sur les côtes et les hauteurs ouest. Dans le reste du pays, attendez-vous à des températures plus élevées, oscillant entre 31 et 37°C. Les régions du sud connaîtront même des pointes à 39°C, rappelant les chaleurs de l’été.