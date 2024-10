Une séance de travail s’est tenue, lundi, au siège du gouvernorat de Kef pour examiner la demande du groupe “Poulina” concernant la création d’une deuxième unité de fabrication de briques dans la zone industrielle de “la station El M’Hamid” dans la délégation de Tajerouine (au sud du gouvernorat) .

Ce projet, avec un coût estimé à environ de 100 millions de dinars, devrait créer 90 emplois permanents, selon le communiqué rendu public par le gouvernorat du Kef.

Le gouverneur de la région, Walid Kabbia, qui a supervisé cette séance de travail, a souligné le rôle de l’investissement privé dans la réalisation d’un développement durable en créant des emplois directs et indirects et en fournissant des services sociaux.

Il a recommandé de travailler sur l’attraction davantage d’investissements et de renforcer le rôle du secteur privé en tant que vecteur principal de la croissance économique, conformément aux procédures et règlements en vigueur.

Il convient de noter que la société a réalisé le premier projet de fabrication de briques dans la même zone industrielle de la station El M’Hamid, avec des investissements estimés à 195 millions de dinars, et devrait entrer en production d’ici la fin de cette année, créant environ 150 emplois.

Ont pris part à cette réunion de travail, en plus du gouverneur de Kef, le président-directeur général du complexe industriel et technologique du Kef, Mehdi Klai, chargé de la gestion de la zone industrielle de la station El M’Hamid, ainsi que les représentants des parties concernées, dont le directeur régional des domaines de l’Etat Taher Manai, et le représentant légal de la société concernée.