La première édition du Festival du Court Métrage Bardo, se tiendra du 6 au 10 novembre 2024 à l’espace Dar Masrahi au Bardo.

Ce nouvel événement s’inscrit dans le cadre des activités de Dar Masrahi Bardo visant à soutenir et à promouvoir la diversité des expressions artistiques en offrant un espace dédié à la création, à l’échange et à la découverte ainsi qu’à enrichir la vie culturelle dans la région de Bardo par des événements innovants et accessibles.

L’objectif consiste à travers ce nouveau-né, à faire de Dar Masrahi Bardo un centre de référence dans le domaine artistique, reconnu pour son engagement envers l’excellence et l’inclusivité.

Aspirant à être un catalyseur de changement culturel, stimulant la créativité et favorisant l’épanouissement artistique à l’échelle locale, nationale et internationale, Dar Masrahi a également publié sur son site les grandes dates de sa prochaine saison artistique 2025 avec cinq rendez-vous phares: Festival Jazz au Bardo du 22 au 26 janvier 2025, le festival Ciné-Bardo du 20 au 23 février 2025, Bardo-Fest les Nuits de Ramadan du 15 au 29 mars 2025, Bardo Chante et Danse du 2 au 11 mai 2025 et le festival national de mobile film “Le Bardo aux yeux des jeunes” du 23 au 25 mai 2025.

Fondé en 1994, la Maison du Théâtre Dar Masrahi Bardo est un espace d’échange d’expériences, de formation, de discussion et de mise en réseau des meilleurs métiers, exercices et performances…En mettant l’accent sur la proximité avec les artistes et le public, ainsi que sur l’accompagnement personnalisé des projets, l’établissement culturel s’emploie également à offrir des expériences enrichissantes à travers des ateliers, des conférences et des événements interactifs, consolidant ainsi son rôle clé dans le paysage culturel local et international.

Doté notamment d’une salle de spectacles, d’un café culturel, de deux salles de répétitions danse et théâtre, Dar Masrahi Bardo a organisé en 2024 plus de 100 spectacles, plus de 60 pièces de théâtre, drainé plus de 75 participants aux ateliers de théâtre et attiré plus de 8000 spectateurs.