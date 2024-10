La mise en place d’une cellule de veille d’intelligence économique dans le secteur de l’industrie agroalimentaire, a annoncé mardi le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Une convention en la matière a été signée par la directrice générale des industries agroalimentaires, Hamida Belgaïed, le directeur général du pôle de Compétitivité développement des industries alimentaires de Bizerte, Noureddine Agrebi et le directeur général du Centre Technique de l’Agro-Alimentaire (CTAA), Issaml Krid.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la composante « Appui à la Modernisation de l’Industrie Tunisienne » (PACE-AMIT) du projet « Croissance Qualitative pour l’Emploi » (CQE) mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) Tunisie, en partenariat avec le ministère de l’Industrie.

La cellule en question axera son travail dans une première phase sur des filières prometteuses et stratégiques à savoir l’huile d’olive et les dattes, selon la même source.

Elle devrait contribuer, également, au renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles, stimuler leurs exportations et encourager l’adoption de méthodes de production innovantes.

La ministre de l’Industrie, Fatma Thabet Chiboub a mis l’accent sur l’importance de l’évolution de la coopération technique tuniso-germano-européenne sur tous les plans, soulignant l’importance du développement de l’industrie agroalimentaire et son rôle dans la réalisation de la sécurité alimentaire.

Pour sa part, Matthias Giegerich responsable à GIZ Tunis a réitéré la volonté de l’Allemagne d’apporter son soutien technique aux services du ministère dans tous les secteurs industriels y afférents.

Le projet CQE est mis en œuvre, au cours de la période (2022-2026) et est cofinancé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne (UE) en Tunisie.