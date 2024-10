L’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts “Beit al-Hikma” accueille le vendredi 11 octobre 2024 une manifestation culturelle et artistique intitulée “Le croisement des arts” avec au programme deux conférences et un spectacle musical “Nafass” de Alia Sellami.

Après une rencontre avec l’architecte urbaniste Faika Béjaoui autour du thème “Architecture contemporaine, édifices anciens”, le Professeur Samir Makhlouf présente dans une conférence intitulée “Ma compréhension de l’art (par le modèle de l’Univers différentiel)” son expérience en tant qu’artiste transdisciplinaire qui croisant sa recherche théorique sur l’Univers avec l’art. Ce croisement a abouti à une interprétation artistique inédite, influencée par une logique scientifique revisitée et exprimée de manière artistique. Cette réflexion constitue l’essentiel de sa communication, où il expose son processus créatif à travers la déconstruction d’une de ses œuvres picturales.

La manifestation sera clôturée par un concert “Nafass” de Alia Sellami et son ensemble « Aloès » qui proposent un voyage vocal à travers les chants religieux et sacrés de diverses cultures et confessions, issus d’une vingtaine de pays. Ce concert explore ce qui relie profondément les hommes : le sentiment mystique. En traversant continents et croyances, ils montrent que l’expression du divin à travers le chant est étonnamment similaire, que ce soit en Indonésie, en Afrique ou en Méditerranée.

L’ensemble « Aloès » relève le défi d’interpréter fidèlement ces œuvres après des recherches approfondies. Conçu à l’image d’une cérémonie religieuse, le concert se présente comme une mosaïque culturelle et spirituelle, symbolisant l’unité universelle à travers le chant.