La troisième édition du Festival de la création artistique au Sahara “najaa el fen” se déroulera du 27 octobre au 2 novembre 2024 à “la Porte du Sahara” Douz (gouvernorat de Kébili) et promet une expérience immersive unique mêlant art, musique, théâtre, danse, cinéma, mode, peinture….

Fondé par l’artiste tunisien Ridha Ben Mansour, le festival ouvert aux artistes en quête d’inspiration, accueillera dans cette nouvelle édition des performances, des installations artistiques , des ateliers et résidences artistiques avec notamment le violoniste Zied Zouari et l’artiste compositeur et chef d’orchestre Karim Thlibi.

Outre les ateliers d’arts plastique, de théâtre et de littérature sur le thème du sable et du sahara, le programme comporte un atelier de danse populaire et de chorégraphie avec Imed Amara et l’orchestre national d’arts populaires, du chant populaire et bédouin du Sahara avec Rachid Mejri ainsi que des animations folkloriques et des dégustations de la cuisine bédouine.

Le festival dont le programme détaillé sera annoncé prochainement, proposera aussi des sorties dans le désert, permettant aux participants de vivre des moments de communion totale avec la nature.

“najaa el fen”, dont le nom puise dans le mot arabe “Najaa” traditionnellement lieu de résidence temporaire des bédouins, se veut une grande aventure culturelle et artistique qui s’inscrit comme un rendez-vous incontournable de la création artistique au cœur du Sahara, où l’art et la nature se croisent.