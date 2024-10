La startup tunisienne Aquadeep a remporté le grand prix de l’innovation dans le domaine de la sécurité alimentaire, lors du salon des innovations en français, FrancoTech, qui s’est déroulé du 3 au 4 octobre courant.

La jeune pousse a été distinguée pour ses solutions basées sur l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) qui ont pour objectifs d’aider les écloseries et les aquaculteurs à améliorer leur productivité et à optimiser la gestion des ressources en eau, tout en réduisant leur empreinte écologique, selon le Centre de Promotion des Exportations (Cepex).

Créée par Mohamed Ben Ahmed, Aquadeep a développé un système de comptage des larves et de suivi des populations d’élevage du jour zéro jusqu’à la fin de leur cycle de production.

En 2023, la start-up a remporté le prix “MedFish4Ever Awards 2023”, un prix de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de la Commission générale de la pêche en Méditerranée (CGPM) qui récompense l’innovation régionale dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.

Organisé en marge du 19 ème Sommet de la Francophonie par Business France et l’Alliance des Patronats Francophones, le salon FrancoTech, qui constitue l’occasion d’exposer les dernières innovations issues du monde francophone, a rassemblé plus de 2000 acteurs économiques de 70 pays.