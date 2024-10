Les films tunisiens “Aïcha” de Mehdi Barsaoui, “Les Enfants rouges” de Lotfi Achour et “La Guêpe et l’Orchidée” de Saber Zammouri sont dans la sélection officielle de la 46ème édition du Cinemed, Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, qui se déroulera du 18 au 26 octobre 2024 à Montpellier, en France.

Les films “Aïcha” et “Les Enfants rouges”, productions de 2024, sont sélectionnés dans la compétition des longs-métrages de fiction. “La Guêpe et l’Orchidée” est retenu dans la compétition documentaire.

“Aïcha” (123′) est un film coproduit par la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar. Il est porté par un casting tunisien composé de Fatma Sfar, Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed.

«Aïcha» a fait sa première mondiale dans la section Orizzonti de la 81ème édition du Festival international du film de Venise de La Biennale di Venezia, la Mostra de Venise, tenue du 28 août au 7 septembre à Venise (en Italie). Il est lauréat du prix du meilleur film méditerranéen de la Mostra de Venise 2024, octroyé par l’Académie des Beaux-Arts de Venise.

Il s’agit du deuxième long métrage de Barsaoui, après son film “Un fils” qui est lauréat de deux prix à la 76e édition de la Mostra de Venise. Distribué dans une vingtaine de pays et récompensé par de nombreux prix dans le monde entier, Un fils est le premier film tunisien à remporter un César français.

Barsaoui est également auteur de trois courts métrages primés dans plusieurs festivals internationaux.

Synopsis : Aya, la vingtaine, vit encore chez ses parents dans le sud de la Tunisie et se sent prisonnière d’une vie sans perspectives. Un jour, le minibus dans lequel elle fait quotidiennement la navette entre sa ville et l’hôtel où elle travaille s’écrase. Seule survivante de l’accident, elle réalise que c’est peut-être sa chance de commencer une nouvelle vie. Elle se réfugie à Tunis sous une nouvelle identité, mais tout est bientôt compromis lorsqu’elle devient le principal témoin d’une bavure policière.

“Les Enfants rouges” est un drame de 100′ coproduit par la Tunisie, la France, la Belgique, la Pologne, l’Arabie Saoudite et le Qatar. Il est réalisé par Lotfi Achour, d’après un scénario coécrit avec Natacha de Pontcharra, Doria Achour et Sylvain Cattenoy.

Ce film a fait sa première mondiale à la 77éme édition du festival international du Film de Locarno en Suisse, (7-17 août 2024). Il est lauréat du Bayard d’or du meilleur film et du Bayard de la meilleure photographie à la 39ème édition du Festival International du Film Francophone (FIFF) de Namur, en Belgique (27 septembre-4 octobre 2024).

Réalisateur, metteur en scène et directeur de théâtre, Lotfi Achour est l’auteur de plus de 25 créations de théâtre et de théâtre musical sur différentes scènes : Londres, Paris, Festival In d’Avignon, Tunis, Liban, Jordanie, Egypte dont Macbeth produit par la Royal Shakespeare Company pour les JO de Londres. Formé à la réalisation documentaire aux Ateliers Varan à Paris, il est auteur d’un autre long métrage « Demain Dès l’Aube » (JCC, Cinemed 2016) et de six court métrages plusieurs dizaines de fois primés à travers le monde dont La Laine sur le dos, sélectionné en Compétition à Cannes en 2016.

Synopsis : Alors qu’ils font paître leur troupeau dans la montagne, deux adolescents sont attaqués par des Jihadistes. Nizar 16 ans, est tué tandis qu’Achraf, 14 ans, doit rapporter un message macabre à sa famille.{cr}Inspiré de faits réels, Les Enfants Rouges est une plongée onirique dans la psyché blessée d’un enfant et son incroyable capacité à surmonter le trauma.

La Guêpe et l’Orchidée de Saber Zammouri est un film de (1h06) coproduit par la Tunisie et la France.

Après des études de théâtre à Tunis et un premier film collectif réalisé en 2014, Mezzouna après la chute, Saber Zammouri s’installe à Paris en 2017. Il y tourne un documentaire et développe avec ses partenaires français une fiction. Entre histoire, guerre, migration, conquêtes, etc, il dessine les contours du monde depuis ce petit village perché sur les montagnes du sud-est de la Tunisie. Son travail transforme son village en cosmos. Saber s’intéresse avec passion aux relations complexes entre la France et la Tunisie, en s’intéressant en particulier à la dynamique des mouvements migratoires et à leur impact sur les deux sociétés. Il explore les dimensions culturelles, sociales et politiques de ces liens à travers les histoires d’individus qui naviguent entre ces deux pays.

Synopsis : Un jeune migrant quitte son village, prend un bateau, débarque à Paris, ville qu’il a découverte sur un écran de télévision. Derrière lui, son village désert, devient encore beaucoup plus désert. De l’autre côté de l’écran, Paris, immense, devient encore beaucoup plus immense.

Créé en 1979, CINEMED, le Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier favorise « la promotion des cinémas du bassin méditerranéen, de la mer Noire, du Portugal et de l’Arménie. Il facilite, dans un esprit de tolérance, les échanges, les colloques et les études sur les composantes communes qui relient entre elles ces cinématographies.”

« Dans un contexte international marqué par les tensions et les conflits, Cinemed réaffirme plus que jamais sa légitimité en tant qu’espace de dialogue, de partage et de compréhension entre les peuples. À travers le cinéma, il tisse des liens qui rappelle que la culture est un puissant vecteur de paix et d’unité », peut-on lire dans l’éditorial de cette édition 2024.