Le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) Rached Chelli a indiqué que le dernier rapport sur l’écosystème mondial des startups (GSER) a classé les startups tunisiennes parmi les 10 meilleures sociétés dans la région du Moyen-Orient.

Chelli a ajouté, lors d’un atelier sur l’entrepreneuriat, organisé par l’UTICA en coopération avec l’Organisation Arabe pour le Développement Administratif (OADA) issue de la Ligue des Etats arabes (LEA), que cette classification tient en compte la mobilisation des financements de l’amorçage ainsi que pour la création, notamment en matière de recherche et des brevets.

Il a ajouté qu’en Tunisie, le nombre total de labels accordés aux startups, depuis le lancement du programme des startups a augmenté, à 1018 labels startups.

Chelli a souligné que l’entreprenariat est le pilier de développement économique et de promotion de la production, ainsi que de l’incitation à la création, soit le processus que la Tunisie avait suivi en vue d’alléger la crise du chômage chez les jeunes et de réaliser la valeur ajoutée, à travers l’accompagnement et le rapprochement des sources de financement.

Il a souligné que l’UTICA œuvre à renforcer les partenariats avec les ministères concernés et les établissements financiers ainsi que les instances d’appui, en vue de promouvoir les initiatives privées et aider les jeunes prometteurs à développer leurs compétences.