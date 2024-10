Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a reçu, lundi, au Palais du Bardo, le président du Parlement arabe, Adel Ben Abderrahmane al-Assoumi, qui était accompagné des membres de la délégation du Parlement arabe, venue observer l’élection présidentielle en Tunisie, ainsi que des membres du Groupe Tunisie au sein du Parlement arabe.

Bouderbala a souligné la nécessité de renforcer les efforts des parlements arabes pour mobiliser un soutien international en faveur de l’arrêt immédiat de la guerre génocidaire et des massacres subis par le peuple palestinien ainsi que des agressions brutales visant le peuple libanais, indique un communiqué du Parlement.

Il a, en outre, réaffirmé l’engagement de la Tunisie aux principes de l’action arabe commune et à la coordination des positions dans les différentes échéances régionales et internationales, passant en revue les diverses transformations en cours dans la région.

De son côté, al-Assoumi a mis l’accent sur l’importance que le Parlement arabe accorde à la juste cause palestinienne, qu’il considère comme la cause de tout le peuple arabe.

Il a affirmé que les efforts sont en cours pour mobiliser un soutien international visant à défendre cette cause et à renforcer la position arabe unifiée et ferme en faveur du peuple palestinien.

Il a, également, exposé les différentes initiatives prises le Parlement arabe, à cet égard, notamment avec les structures parlementaires régionales et internationales, réaffirmant l’importance de continuer à unifier les positions et à agir de concert pour défendre cette cause arabe juste, ajoute le communiqué.