Un atelier de formation pour la production d’un film d’animation destiné aux enfants sera organisé au cours de la deuxième quinzaine d’octobre par le Laboratoire du digital créatif (Creative Digital Lab, CDL) relevant du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

Le “Creative Digital Lab” a lancé, le samedi 5 octobre courant, un appel à candidatures pour participer à cet atelier prévu du 21 au 29 octobre 2024.

La date limite pour la soumission des dossiers de candidatures est fixée au 15 octobre. Le formulaire de participation est disponible sur le lien suivant :httpss://forms.gle/NRqHbcymo3eNDKXU6

La sécurité routière dans le milieu écolier est le thème choisi pour cet atelier qui se tiendra au siège du CNCI à la Cité de la culture à Tunis.

Inauguré le 2 juillet 2018, le Laboratoire du digital créatif est un espace dédié à la diffusion de la culture de l’image et la culture scientifique. Freelancers et startups, passionnés par les technologies créatives et numériques bénéficient du soutien du CDL.

Cet espace œuvre en étroite collaboration avec les associations de l’écosystème de l’industrie créative dans le cadre d’événements et de sessions de formation en offrant l’assistance nécessaire aux projets les plus prometteurs.