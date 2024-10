La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les investisseurs réajustant leurs paris sur les taux d’intérêt à la lumière des solides données sur l’emploi aux États-Unis, tout en restant prudents dans un contexte de tensions géopolitiques et avant la publication des chiffres de l’inflation américaine.

Dans les premiers échanges, l’indice Dow Jones perd 130,13 points, soit 0,31% à 42.222,62 points et le Standard & Poor’s 500, plus large, recule de 0,24% 5.736,99 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,27% soit 48,44 points, à 18.089,41.

Le marché du travail américain a créé beaucoup plus d’emplois que prévu en septembre, apaisant les craintes d’une récession et amenant les opérateurs à abandonner leurs attentes d’une nouvelle baisse agressive des taux de la Fed en novembre, ce qui fait grimper les rendements obligataires lundi et pèse sur les marchés d’actions.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a atteint 4% pour la première fois en deux mois lundi et évolue en hausse de 4,5 points de base à 4,0256% au moment de l’ouverture de la Bourse de New York.

Les investisseurs sont par ailleurs prudents dans un contexte de craintes géopolitiques au Proche-Orient et alors que l’indice des prix à la consommation (IPC) et les résultats trimestrielles des banques américaines sont attendus plus tard cette semaine.

“Si vous voulez réfléchir aux risques, les risques purement économiques sont passés – à l’exception de quelques histoires moins simples en Europe centrées sur l’Allemagne – mais il y a la géopolitique et les élections américaines se rapprochent”, note Samy Chaar, analyste chez Lombard Odier.

Aux valeurs, APPLE recule de 0,99% après que Jefferies a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à “conserver” et Amazon perd 1,8% alors que Wells Fargo a abaissé sa recommandation à “pondération en ligne” contre “surpondérer”.

Vista Outdoor, qui a accepté de se vendre en deux parties pour un montant total de 3,35 milliards de dollars, progresse de 9,7%.

Le groupe américain de cosmétiques Coty gagne environ 4,4% après que Jefferies a relevé sa recommandation sur l’action à “acheter” contre “conserver”.

Lucid, dont les livraisons du troisième trimestre ont dépassé lundi les attentes, prend pour sa part 1,3%.