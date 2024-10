L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) organise demain lundi 7 octobre 2024 la conférence inaugurale du projet « Insaniyyat fi Al Tarjama » (Sciences humaines et sociales -SHS-en traduction) qui sera présentée par l’historienne Fatma Ben Slimane et intitulée “Territoire et appartenance dans la Tunisie ottomane. Retour sur une expérience d’écriture”.

Le projet “Sciences humaines et sociales en traduction” s’inscrit dans la continuité du programme “Livres des 2 rives”, mis en œuvre par l’Institut français (IF) dans le cadre du Sommet des deux rives, visant à soutenir le dialogue entre les sociétés civiles des rives Nord et Sud de la Méditerranée par des actions de coopération autour du livre. Cette démarche s’aligne sur les objectifs de coopération culturelle et de plurilinguisme, tout en renforçant l’influence diplomatique auprès des acteurs culturels établis et émergents dans le monde arabe.:

“Insaniyyat fi Al Tarjama” ambitionne d’élargir et pérenniser les initiatives de traduction en SHS entre l’arabe et le français, de renforcer la circulation des savoirs francophones et arabophones, de consolider l’édition en accès libre et ouvert et de développer le débat d’idées entre la recherche française en sciences humaines et sociales et celle qui est conduite dans les différents pays de l’aire arabophone.

Ce projet, mentionne l’IRMC, vient prolonger à la fois la démarche initiée par les Etats généraux du livre en langue française dans le monde (Tunis, septembre 2021) et le Forum “Insaniyyat” (Tunis, septembre 2022) et en complément du programme “Livres des 2 rives” dans sa phase 2, en se consacrant exclusivement aux sciences humaines et sociales (SHS).

Il s’agit également de faire connaître les recherches françaises à un public arabophone, dès lors que les études récentes (y compris Le Livre Blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans (GIS MOMM, 2014) soulignent un déséquilibre marqué dans la diffusion des travaux en sciences humaines et sociales (SHS) entre le monde francophone et arabe, mentionne l’IRMC.