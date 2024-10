Le comité régional de suivi des marchés publics à Bizerte, a approuvé la mise en œuvre d’une série de projets publics et municipaux avec des fonds d’une valeur totale de 7,5 millions de dinars.

Convoqués hier vendredi en réunion tenue au siège du gouvernorat de Bizerte, les membres du comité ont ratifié la validation finale du projet d’aménagement et d’entretien d’un certain nombre de routes dans la localité de Hchechna (délégation de Sejnane), à Sidi Yahya et à Ras Djebel.

L’approbation a également concerné un projet de bitumage de plusieurs routes ainsi que des travaux d’évacuation des eaux dans le quartier Al Moustakbal dans la municipalité de Mateur, ainsi que l’élaboration d’une étude pour la mise en œuvre de 7 projets de programmes agricoles participatifs à Sejnane, Ghezala et Joumine.

Les agréments entérinés ont aussi couvert l’évaluation des offres relatifs aux travaux de pavage de plusieurs routes et d’évacuation des eaux pluviales dans la cité Raja, l’acquisition de matériel de nettoyage dans la municipalité de Mateur, et l’élaboration du rapport d’évaluation des offres relatifs à l’achèvement des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable dans la zone de Kamarya (délégation de Ghezala).