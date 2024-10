Le mois de Juillet 2024 a été marqué par un temps estival chaud et sec et très ensoleillé. La température moyenne générale était supérieure à la moyenne de référence (1991-2020) de 1,7°C, ce qui fait de ce mois, le 3ème mois le plus chaud depuis 1950, derrière juillet 2003 (+2,2°C) et juillet 2023 (+3,9°C), indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Concernant la pluviométrie, souvent les pluies sont rares pendant le mois de juillet et cette année ce mois a été caractérisé par l’absence de pluie. Le cumul mensuel de Juillet 2024 était de (1,8mm) ce qui classe ce mois au deuxième rang des mois de juillet les plus secs après juillet 1968 (0,2mm), ajoute l’INM dans son bulletin climatologique mensuel consacré au mois de juillet 2024.

Les températures moyennes ont évolué entre 26,6 °C à Tabarka et 35,2°C à Tozeur. Quant à la température moyenne nationale, (25 stations principales), elle a atteint 30,4 °C, supérieure à la moyenne de référence (28,7°C) de 1,7°C.

Pour ce qui est des températures maximales moyennes, elles ont varié entre 30,4°C à Mahdia et 42,1°C à Elborma. Quant à la température maximale moyenne générale (25 stations principales), elle a atteint 37 °C, elle était supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (35,3 °C) avec un écart de +1,7 °C.

De nouveaux records des températures maximales ont été enregistrés au début du mois aux stations de Siliana et Kairouan en l’occurrence 46,9°C et 49,2°C.