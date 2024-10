Le long métrage de fiction « Les Enfants Rouges » de Lotfi Achour a été doublement primé à la la 39ème édition du Festival International du Film Francophone (FIFF) de Namur, en Belgique, dont le palmarès vient d’être dévoilé.

D’après la newsletter du festival, « Les Enfants Rouges » a remporté le Bayard d’or du meilleur film, la plus haute distinction du FIFF, décerné à Lotfi Achour et le Bayard de la meilleure photographie, décerné au chef opérateur Wojciech Staron.

« Là d’où on vient » (Mé el Ain) long métrage de Meryam Joobeur a eu la mention spéciale du jury de la compétition première oeuvre, une section qui met à l’honneur huit premiers films.

«Les enfants rouges» (Red Path) était dans la compétition officielle qui rassemble 12 longs métrages issus de différents pays tels que la Belgique, le Rwanda, la Suisse, la France, Madagascar, l’Allemagne, l’Île Maurice, le Pérou, l’Afrique du Sud, le Luxembourg et le Québec.

Il était en lice pour les différents prix Bayard, décernés par un jury international présidé par le réalisateur et producteur suisse Frédéric Baillif.

«Les enfants rouges» est un drame de 100′) coproduit entre la Tunisie, la France et la Belgique et la France. Il est réalisé par Lotfi Achour, d’après un scénario coécrit avec Natacha de Pontcharra, Doria Achour et Sylvain Cattenoy.

Synopsis: Montagne de Mghila, région extrêmement pauvre et isolée du Nord-Ouest tunisien. Novembre 2015.

Quand des terroristes attaquent deux très jeunes bergers et décapitent l’un d’eux, Achraf, 13 ans, est contraint de rapporter la tête coupée de son cousin Nizar à la famille en guise de message macabre.

Traumatisé et essayant de ne pas perdre la raison, Achraf découvre que le fantôme de son cousin le suit et qu’il semble résolu à l’accompagner dans son deuil. Mais une fois confronté à l’impuissance de ses aînés que les autorités ont abandonnés, Achraf est partagé entre son désir de retenir encore un peu Nizar et son devoir de guider les hommes de la famille dans la montagne pour les aider à récupérer le corps et à l’enterrer dignement.

Inspiré de faits réels et fortement ancré dans un contexte social impitoyable, Les Enfants rouges est une plongée onirique dans la psyché blessée d’un enfant et son incroyable capacité à surmonter le traumatisme.

« Là d’où on vient » (Who Do I Belong To, titre en anglais) est un drame (120′) écrit et réalisé par la Tunisienne, installée au Canada, Meryam Joobeur. Ce premier-long métrage de Joobeur est une coproduction entre la Tunisie (Tanit Films), le Canada, la France et le Qatar qui fera sa première mondiale à la la 74ème édition du Festival international du Film de Berlin, «La Berlinale», qui se déroulera du 15 au 25 février 2024, en Allemagne, dont le programme a été récemment dévoilé.

Le casting est composé de Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Adam Bessa et Dea Liane.

Synopsis : «Aïcha, une mère tunisienne douée de rêves prophétiques, vit dans une ferme rurale avec son mari Brahim et ses trois fils. La vie d’Aïcha et Brahim est complètement bouleversée après le départ de leurs fils aînés, Mehdi et Amine, à l’étreinte violente de la guerre. Ayant vécu leur vie uniquement pour leurs enfants, Aïcha et Brahim se retrouvent sans fondement et tentent de donner un sens à une nouvelle réalité douloureuse.

Quelques mois plus tard, Mehdi rentre chez lui avec une femme enceinte nommée Reem. Le niqab et le silence de Reem perturbent profondément Brahim. Aïcha, quant à elle, accueille Mehdi et Reem dans la maison et jure de les protéger à tout prix. Le retour de Mehdi déclenche d’étranges événements dans le village. Aïcha est tellement occupée à protéger son fils qu’elle remarque à peine la peur croissante au sein de la communauté. Aïcha doit affronter les limites de son amour maternel afin de mettre fin à l’obscurité grandissante».

Meryam Joobeur est auteure de trois courts-métrages dont Gods, Weeds and Revolutions (2012), Born in the Maelstrom (2017) et Brotherhood (2018). Ce dernier a été nommé aux Oscars 2020 et est lauréat de 75 prix internationaux.

Notons que la compétition première œuvre à laquelle est primée la tuniso-canadienne met en avant, cette année, la créativité féminine avec six réalisatrices parmi les huit films en lice, provenant de pays tels que la France, la Roumanie, la Serbie, la Belgique, et le Maroc. Le jury Cantillon est composé de cinq jeunes étudiants en cinéma représentant la diversité de l’espace francophone.

Le Festival International du Film Francophone de Namur est un rendez-vous cinématographique annuel. Tenue du 27 septembre au 4 octobre 2024, cette édition a présenté une sélection de plus de 120 courts et longs métrages, mettant en lumière la diversité et la richesse du cinéma francophone.