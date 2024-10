Le long-métrage tunisien “L’Homme qui a vendu sa peau” de Kaouther Ben Hania figure dans la sélection de « La Francophonie en images », une section dédiée au cinéma dans le cadre de la programmation du Festival de la Francophonie 2024, qui a débuté le 2 octobre 2024 et se poursuivra jusqu’au 6 du même mois, en marge du XIXe Sommet de la Francophonie, qui se tient les 4 et 5 octobre au Palais de Villers-Cotterêts à Paris.

“La Francophonie en images” met à l’honneur, en présence de leurs réalisateurs, quatre coproductions francophones Sud-Nord soutenues par le Fonds Image de la Francophonie de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et par le Fonds francophonie TV5MONDE.

Les projections des quatre coproductions sélectionnées sont prévues ce vendredi 4 octobre 2024 dans l’après-midi à l’auditorium de la Gaîté Lyrique de la ville de Paris. La coproduction réalisée par Kaouther Ben Hania (Tunisie, Belgique, France, Allemagne, Suède, 2020) ayant été retenue parmi les cinq finalistes aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger, sera projetée aux côtés de trois autres œuvres à succès: “A quand l’Afrique” de David-Pierre Fila (Congo, Cameroun, France, 2024), un documentaire hommage à la nature, “Freda” de Gessica Geneus (Haïti, France, Bénin, 2021), qui a représenté Haïti aux Oscars et dont le promoteur officiel était Francis Ford Coppola, ainsi que “White Building” de Kavich Neang (Cambodge, France, 2021), qui a représenté le Cambodge aux Oscars.

Avec une programmation pluridisciplinaire, alliant expositions, concerts, débats, spectacles, humour, rencontres littéraires, projections de films et ateliers, le Festival de la Francophonie “Refaire le monde” est une invitation à découvrir la vitalité de la création francophone sous ses facettes artistiques, culturelles, sociétales, entrepreneuriales et scientifiques. Illustrant le thème du Sommet « Créer, innover et entreprendre en français », cet événement, lit-on sur le site du festival, vise à célébrer une francophonie plurielle, inspirante, ouverte sur le monde, vivante, attractive et inventive.