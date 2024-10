La prévalence de la myopie augmente rapidement et ce, partout dans le monde et particulièrement chez les jeunes. Une nouvelle étude révèle toute l’ampleur du phénomène : d’ici 2050, la prévalence mondiale de la myopie chez les 5-19 ans devrait dépasser les 740 millions de cas.

La myopie est un trouble de la vision très fréquent, caractérisé par une difficulté à voir de loin. En France, plus d’un adulte sur trois et un enfant sur cinq sont concernés. Toutefois, la prévalence de la myopie augmente rapidement et ce, partout dans le monde et particulièrement chez les jeunes. “La faute à l’usage abusif des écrans et au manque de lumière naturelle”, estiment les ophtalmologues. Une nouvelle étude révèle toute l’ampleur du phénomène. Elle indique que d’ici 2050, la prévalence de la myopie chez les 5-19 ans dépassera les 740 millions de cas.