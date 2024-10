La probabilité de survivre à un diagnostic de cancer de l’enfant dépend du pays dans lequel l’enfant vit : dans les pays à revenu élevé, plus de 80% des enfants atteints de cancer guérissent, mais dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, ce chiffre s’élève à moins de 30%, a précisé l’OMS à l’occasion du mois septembre, mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques.

Chaque jour, plus de 1000 enfants se voient diagnostiquer un cancer. Une telle nouvelle entraîne toutes les personnes concernées dans un parcours éprouvant et bouleversant. Dans les pays à revenu élevé, plus de 80% des enfants survivent. Mais pour de nombreux enfants vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région de la Méditerranée orientale et au-delà, la mort et de grandes tensions familiales constituent leur réalité.

Comme il n’est généralement pas possible de prévenir le cancer chez l’enfant, la stratégie la plus efficace pour réduire le fardeau du cancer dans ce groupe de population et améliorer les résultats est de se concentrer sur un diagnostic rapide et correct suivi d’une thérapie efficace, fondée sur des données probantes, accompagnés de soins de soutien adaptés, souligne l’OMS.