Les prévisions météorologiques de ce jour annoncent un début de journée marqué par une légère brume le long des côtes. L’après-midi, le ciel se couvrira progressivement de nuages, notamment dans les régions ouest du nord où des cellules orageuses accompagnées de pluies locales sont attendues. Le reste du pays ne sera pas épargné par ces perturbations.

Le vent soufflera en rafales, atteignant jusqu’à 60 km/h sur les côtes nord, entraînant des phénomènes de sable. À l’intérieur des terres, le vent sera plus modéré, mais les rafales pourront atteindre 70 km/h lors des orages. La mer sera agitée, voire très agitée au nord, rendant la navigation difficile.

Les températures seront en légère hausse par rapport à la veille. Les maximales varieront entre 27 et 33 degrés dans le nord et sur les hauteurs, tandis qu’elles pourront atteindre 37 degrés dans le reste du pays. Les régions les plus chaudes connaîtront des températures de 39 degrés.