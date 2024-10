Samir Abdelhafidh : La Tunisie prête à booster l’investissement et le taux de croissance

Le renforcement de l’investissement et la résolution des problèmes qui entravent la réalisation des projets publics et stratégiques figurent parmi les priorités du gouvernement pour la période à venir, a indiqué le Ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Intervenant, mercredi, lors d’une séance de travail consacrée au suivi de la situation de développent de Béja, il a appelé les représentants du peuple et toutes les structures publiques et privées à s’engager en vue de sensibiliser la population sur le recensement national, qui sera lancé en novembre prochain, étant donné qu’il permet la planification et la connaissance d’indicateurs précis.

Lors d’une visite effectuée, à cette occasion, aux sites industriels, il a mis en exergue la responsabilité des administrations régionales et centrales dans la facilitation de l’investissement et l’encadrement des investisseurs tunisiens et étrangers, soulignant que la Tunisie est capable d’accroitre le taux de croissance.