Quelque 419 projets ont été financés, depuis le début de l’année, et jusqu’au la fin du mois de septembre, par la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) à Kébili, pour un coût total estimé à 6 millions 399 mille dinars.

Le nombre de projets prévus au financement d’ici la fin de l’année 2024, dépassera les 600 projets, selon le Selon le chef de l’agence de la BTS à Kébili, Chokri Snoussi.

Il a souligné que la moyenne des projets financés par la banque au cours des trois dernières années dépasse les 600 projets par an, un chiffre qui dépasse les objectifs fixés, selon lui.

Les projets financés couvrent divers secteurs de production, l’accent étant mis sur les projets d’expansion et de création, a-t-il fait savoir.

Selon la même source, les projets financés concernent les secteurs de l’artisanat, l’agriculture, les petits métiers et les services.

Concernant les programmes spécifiques, il a précisé qu’ils sont variés, évoquant la ligne de financement des fonds de roulement pour le programme de l’artisanat, ainsi que des programmes relatifs au genre, (le programme Raidet) et autres programmes spécifiques destinés à des catégories particulières.

Pour ce qui est du financement des entreprises, le responsable de la BTS a souligné que, depuis le lancement de la ligne de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire en 2022, une ligne spécifique a été créée pour financer les sociétés communautaires.

En 2024, cinq sociétés actives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ont été financées, dont une entreprise dont le financement a été opéré via la ligne spécifique à cette catégorie et quatre à travers le programme « Jeunesse », pour un coût total avoisinant les 479 mille dinars.

Dans ce sens, la société communautaire locale “Maraï Rjim Maatoug”, financée à un montant total de 300 mille dinars, est actuellement en phase de production, a-t-il mentionné.