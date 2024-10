Les prévisions météorologiques de l’Institut National de la Météorologie annoncent un temps instable, notamment dans le Centre du pays où des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues en fin de journée. Ces perturbations devraient progressivement s’atténuer pendant la nuit, laissant place à un ciel partiellement nuageux sur la majeure partie du territoire.

Le vent soufflera principalement du Sud, avec une intensité relativement forte près des côtes. Sur les terres intérieures, il sera plutôt modéré. La mer sera agitée, nécessitant une prudence particulière pour les activités nautiques.

Concernant les températures, elles resteront agréables pour la saison. Pendant la nuit, les thermomètres afficheront entre 20 et 24°C dans le Nord et le Centre du pays, tandis qu’au Sud, les températures seront légèrement plus élevées, oscillant entre 25 et 29°C.

