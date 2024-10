Les délais d’inscription des startups tunisiennes et des Structures de Soutien aux Startups (SSO) à la Semaine de l’Écosystème Tunisien “Tunisia Ecosystem Week”, ont été prolongés jusqu’au 4 octobre 2024, a annoncé, mercredi, la Caisse des Dépôts et Consignations.

Cette manifestation, à laquelle sera présente une délégation de plus de 75 professionnels de l’investissement, se tiendra du 4 au 6 novembre 2024 en Tunisie.

Organisée à l’initiative de Dream VC, en collaboration avec V3 Factory, elle rassemblera des capital-risqueurs, des Business Angels, des Institutions Financières de Développement et des Organisations de Soutien aux Startups en plus des principaux acteurs de l’écosystème local tunisien.

Son objectif est de renforcer les synergies entre les investisseurs africains et les startups tunisiennes en pleine croissance et de booster la dynamique de l’écosystème des startups en Tunisie.

L’évènement est souten par l’Initiative spéciale “Emploi décent pour une transition juste” mandatée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et mise en œuvre par la GIZ Tunisie ; ainsi que par la Caisse des Dépôts et Consignations, la Banque mondiale et Smart Capital.

Dream VC est un accélérateur d’investissements et un institut de capital-risque axé sur l’Afrique. Il crée et dispense des programmes éducatifs axés sur l’investissement dans les startups et transmet des connaissances aux investisseurs émergents et aux principaux acteurs de l’investissement dans la chaîne de valeur du capital-risque africain, par le biais de ses formations principales et complémentaires.

V3 Factory est une structure de soutien aux startups. Elle améliore leur capacité d’investissement et leur attractivité, en facilitant les connexions avec les investisseurs locaux et régionaux.