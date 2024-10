Une sélection de six films tunisiens dont deux longs-métrages sont dans la compétition officielle de la 40ème édition du Festival du film d’Alexandrie pour les pays méditerranéens (Alexandria Film Festival for Mediterranean countries) qui se déroule du 1er au 5 octobre 2024 dans la ville côtière d’Alexandrie en Egypte.

“Take my breath” de Nada Mezni Hfaiedh, candidat de la Tunisie aux Oscars 2025, «Behind The Mountains» de Mohamed Ben Attia sont parmi une sélection de 12 films dans la compétition des longs-métrages de fiction issus de pays comme le Maroc, la Syrie, l’Egypte, l’Italie, la Grèce, la Croatie et l’Albanie.

Ces deux films produits en 2023 figurent également dans la compétition Nour El-Sherif du film arabe.

«Take my breath» («Entre 2», titre en français, «Al-Mabain», titre en arabe) est un long-métrage de fiction (1h36) écrit et réalisé par Nada Mezni Hfaiedh qui est auteure de deux autres longs-métrages, une fiction «Histoires tunisiennes » (2010) et un documentaire « Au-delà de l’ombre » (2017).

Ce film aborde la question de l’intersexualité à travers l’histoire de Shams, 23 ans, couturière vivant dans une île isolée et un milieu social hostile, avec sa mère et sa sœur handicapée.

Après sa première mondiale au 39ème Festival international de Varsovie organisé du 6 au 15 ocotbre 2023, “Take my breath” est sorti en salles en Tunisie le 25 Octobre de la même année.

«Behind The Mountains» (Par-delà les montagnes, titre en français, «Oura El Jebel», titre en arabe) est le troisième long-métrage de Ben Attia, après «Hedi» en 2016 et «Weldi» en 2018. L’acteur Majd Mastoura y incarne le personnage de Rafik qui se transforme en un superman défiant les lois de la gravité.

Après sa première mondiale, en 2023, à la 80e Mostra de Venise, dans la section Orizzonti, «Behind The Mountains» a fait sa sortie nationale le 17 janvier 2024.

Quatre autres films tunisiens sont dans la course pour les prix de la compétition des courts métrages. Il s’agit de deux productions de 2023, “Je te ferai un film” d’Amani Jaafar (19′) et “Dreamers” de Zayneb Bouzid (16′), en plus de deux courts produits en 2022, “Lucidream” de Maouene Ben Cheikh (7′) et “Hello Forties” (La quarantainer) de Sana Jaziri (15′).

Un film syrien est à l’ouverture du festival programmée ce mardi soir 1er octobre dans la Grande Salle de la célèbre « Bibliotheca Alexandrina » de la ville d’Alexandrie.

« Two Days » de Bassel Al-Khatib (90′) est une fiction de 90′ avec à l’affiche le grand acteur Duraid Lahham. Ce film est une histoire captivante et profonde qui explore la résilience de l’esprit humain en temps de crise et de guerre.

Cette édition 2024 porte le nom de la grande actrice égyptienne « Nelly » dont la photo figure dans l’affiche du festival qui constitue également une occasion de rendre hommage à l’œuvre des acteurs, actrices et critiques de cinéma issus du monde arabe et des pays méditerranéens.

« Alexandria Film Festival for Mediterranean countries » est un important rendez-vous cinématographique annuel qui vise à promouvoir les échanges culturels et artistiques entre les pays méditerranéens.