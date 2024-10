L’artiste plasticien Kamel Mili est décédé, mardi à l’aube, dans sa ville natale Mahdia, à l’âge de 62 ans.

Kamel Mili (26 mai 1962-1er octobre 2024) est mort “des suites d’une longue maladie”, a annoncé le ministère des Affaires culturelles.

Dans un faire-part publié dans l’après-midi, le ministère a regretté la perte de cet artiste autodidacte originaire de la ville de Mahdia, rappelant son long parcours étalé sur près de 35 ans.

Kamel Mili a commencé sa carrière dans l’art de la caricature portant sur des questions humanitaires, notamment en région arabe, avant qu’il ne se lance dans une carrière artistique dans la peinture. Ses oeuvres en tant que caricaturiste engagé étaient publiées dans plusieurs journaux tunisiens.

La Délégation aux Affaires Culturelles de Mahdia avait auparavant annoncé, sur sa page facebook, la disparition de Mili aujourd’hui à l’aube, tout en rappelant sa grande contribution dans le mouvement artistique à Mahdia et ses oeuvres exposées dans des manifestations régionales, nationales et internationales.

La Délégation a rendu hommage au défunt qui était un artiste largement respecté auprès des intellectuels, des artistes et des visiteurs de la ville.

Son atelier à Borj Erras était la destination privilégiée des passionnés d’arts plastiques parmi les Tunisiens et les touristes étrangers en visite dans sa ville natale sur les rives de la Méditerranée. L’ “Espace l’Atelier” est un lieu de formation, de vente et d’exposition qui constituait le refuge pour Mili dont les oeuvres sont le plus souvent inspirées de la mer.