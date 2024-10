La saison de cueillette de l’alfa est ouverte aux terrains appartenant à des particuliers et aux terrains relevant du domaine privé de l’État, du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025, a indiqué le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Selon les données publiées au JORT n° 119 du 01 octobre 2024, le département de l’agriculture a précisé que cette saison concerne les opérations relatives au transport, au pesage et à l’achat de cette plante.

Et d’ajouter que le pâturage est autorisé uniquement aux nappes alfatières relevant du domaine forestier de l’État par les usagers pendant la saison de cueillette de l’alfa , et ce, dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Kairouan.

D’après la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa(SNCPA), l’alfa est une plante naturelle repartie sur 350 mille hectares de nappe alfatière sur les hauts plateaux de centrale servant comme matière première pour la fabrication de la pâte d’alfa.

La SNCPA achète la récolte de 40 mille tonnes d’Alfa en moyenne par an de chez les arracheurs d’alfa (6000 familles environs) qui sont repartie dans 4 gouvernorats (Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Kairouan), et ce, à travers 75 centres d’achat.