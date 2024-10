Les travaux de réalisation de l’autoroute Tunis /Jelma avance à pas sûre et le projet sera fin prêt au cours du second semestre de 2026, a souligné, mardi, la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfarani.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zaâfarani a ajouté lors d’une visite de travail au gouvernorat de Kairouan que cette autoroute qui passe de Ben Arous, traversant le gouvernorat de Zaghouan, puis le gouvernorat de Kairouan jusqu’au gouvernorat de Sidi Bouzid, comporte 8 tronçons.

Elle a indiqué que de nouvelles techniques vont être adoptées au cours de l’achèvement de l’autoroute Tunis/Jelma concernant la structure routière, les ponts et les techniques de résistance sismique, notant qu’un certain nombre de blocages ont été surmontés au cours de la dernière période, surtout en ce qui concerne certaines autorisations et des lotissements ainsi que d’autres de problèmes immobiliers.

La ministre a souligné que son département est disposé à suivre l’avancement de cette autoroute en coopération avec les autorités régionales et centrales afin de parachever les travaux conformément aux délais impartis et aux normes requises.

Il convient de noter que l’autoroute Tunis/Jelma s’étend sur une longueur de 186 km, dont 100 km sont situés dans le gouvernorat de Kairouan.

Le projet, dont le cout est estimé à 1710 millions de dinars, se compose de deux tranches, à savoir le tronçon Tunis- Sbikha (87 km) financé par le budget de l’État, le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et celui de Sbikha/Jelma (99 km), financé par le budget de l’État et la Banque européenne d’investissement (BEI).

Cette autoroute est réalisée par des bureaux d’études et 8 entrepreneurs tunisiens et comprend des installations techniques et hydriques, des ponts, des échangeurs et des stations de péage.