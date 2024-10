Le Centre National du Cinéma et de l’image (CNCI) a a annoncé, mardi, la sélection de “Take my breath” de Nada Mezni Hfaiedh, pour représenter la Tunisie aux Oscars 2025.

« Le comité de sélection a estimé que le film tunisien “Take my breath”, nominé dans la catégorie ‘Meilleur Film International’ aux Oscars 2025, répond à tous les critères d’éligibilité énoncés dans les règles de nomination publiées par l’Académie des Oscars”, indique un communiqué publié sur le site du CNCI.

«Take my breath» («Entre 2», titre en français, «Al-Mabain», titre en arabe) est un long-métrage de fiction (1h36) écrit et réalisé par Nada Mezni Hfaiedh. Le film aborde la question de l’intersexualité à travers l’histoire de Shams, 23 ans, couturière vivant dans une île isolée et un milieu social hostile, avec sa mère et sa sœur handicapée.

La jeune femme, d’apparence calme et assez discrète, porte en elle un lourd secret qu’elle n’ose avouer à personne et dont la révélation finira par chambarder sa vie.

Cette fiction est portée par un casting composé de Amina Ben Ismaïl (Shams), Mohamed M’rad (Habib), Aymen Ben Hmida (Abdelkhalik), Sana Bechikh Larbi (Naïma), Fatma Ben Saïdane (Fadhila), Fathi Akkari (Abderrahmane) et Haïfa Boulakbèch (Fatma).

Diplômée de l’École de Cinéma de Montréal, la réalisatrice est auteure de deux autres longs-métrages: une fiction «Histoires tunisiennes » (2010) et un documentaire « Au-delà de l’ombre » (2017). Ce dernier est une coproduction franco-tunisienne ayant remporté, l’année de sa sortie, le Tanit de bronze de la compétition documentaire des 28èmes Journées cinématographiques de Carthage (JCC) tenues du 4 au 11 novembre 2017.

Nada Mezni Hafaiedh a également écrit et réalisé une série télévisée adaptation de son film « Histoires tunisiennes ». Ses deux premiers films dans lesquels elle explore des thématiques controversées et taboues, avaient à l’époque suscité une grande polémique dans certains milieux.

Cette coproduction (2023) de Leyth production (Slim Hafaïedh), Mystique films (Ziad Hamzeh) est subventionnée par le ministère des Affaires Culturelles, représenté par le CNCI ainsi que par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Après sa première mondiale au 39ème Festival international de Varsovie organisé du 6 au 15 ocotbre 2023, le film est sorti en salles en Tunisie le 25 Octobre de la même année.

En 2024, « Take my breath » est lauréat de deux prix aux Pays-Bas et en Suisse. Il a remporté le prix du meilleur film au 25ème Festival du film arabe de Rotterdam (RAFF) tenu du 28 mai au 1er juin, et le grand prix du 19ème Festival International du Film Oriental de Genève (FIFOG) organisé du 10 au 16 juin.

L’actrice principale Amina Ben Smail qui joue le rôle de “Shams” est lauréate du prix de la meilleure actrice au FIFOG et récemment au 5ème Festival du film arabe de Casablanca tenu dans sa 5ème édition tenu du 6 au 13 septembre.

« Take my breath » figure également dans la compétition officielle du 35ème Festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France) qui démarrera ce mercredi 3 octobre pour se poursuivre jusqu’au 13 du même mois.

Le film représentant la Tunisie aux Oscars dans la catégorie de l’Oscar du meilleur film international est sélectionné par une commission organisée sous l’égide du CNCI. Chaque année, tous les pays sont invités à déposer le film représentant au mieux leur cinématographie, selon les critères définis par l’Académie des Oscars.

Les candidatures sont déposées par les producteurs dont les films correspondent aux critères définis par l’Académie des Oscars. Pour cette année, les candidatures, un film par pays, doivent être soumises à l’Académie au plus tard le 2 octobre 2024.

La liste des membres de la commission nationale pour chaque pays est également envoyées à l’Académie. Cette liste demeure confidentielle jusqu’à ce qu’elle soit approuvée par l’Académie, indique le règlement des Oscars.

Selon la procédure en vigueur, le film sélectionné est déposé auprès du comité exécutif international. Ce dernier est chargé de choisir tous les films des pays candidats pour l’Oscar du meilleur film international.

Certains pays arabes ont récemment annoncé les films qui les représenteront aux Oscars 2025 (un film par pays): “Flight 404” (Vol 404) de Hani Khalifa (Egypte), “Algiers” (196 mètre/Algiers) de Chakib Taleb-Bendiab, “Everybody Loves Touda” (Tout le monde aime Douda) de Nabil Ayouch, “Baghdad Messi” de Sahim Omar Kalifa et “From Ground Zero” de Rashid Masharawi (Palestine). Ce dernier est un long-métrage de 112′ composé de 22 courts-métrages réalisé dans le cadre du Fonds Masharawi créé en 2023 en vue de soutenir les cinéastes de la bande de Gaza.

Un film étranger définit tout long métrage (de plus de 40 minutes) en une langue dominante étrangère, autre que l’Anglais, qui est produit en dehors des Etats-Unis d’Amérique. La candidature concerne les films de fiction mais aussi d’animation ou documentaires.

La 97ème cérémonie des Oscars aura lieu, le 3 mars 2025, à Los Angeles.