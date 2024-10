Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a affirmé, mardi, que “le projet de la cité sportive de Sfax n’est pas l’aspiration seulement des habitants de la région, mais de toute la Tunisie, estimant que sa réalisation ne pourra pas être envisagée à court terme en raison des fonds importants requis pour ce projet”.

Il a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, à l’occasion d’une visite d’inspection des infrastructures sportives dans le gouvernorat de Sfax, que l’objectif actuel est d’accélérer le rythme des travaux d’extension du stade Taieb Mhiri afin qu’il puisse accueillir les matches du Club Sportif Sfaxien en Coupe de la Confédération africaine de football.

“Les travaux d’extension du stade Taieb Mhiri vont bientôt commencer, en vue d’accueillir plus de 20 000 spectateurs. Il sera également envisagé de réhabiliter le stade 2 Mars comme alternative pour le CS Sfaxien afin qu’il puisse disputer ses matches de championnat, en cas de début des travaux d’extension du stade Mhiri”, a ajouté le ministre.

Lors de sa visite au stade Ameur Gargouri et au stade 2 Mars et à son terrain annexe, le ministre a exprimé son inquiétude et son mécontentement face à “l’état catastrophique” des deux installations, attribuant les problèmes rencontrés dans ces espaces “au manque d’entretien et à la négligence des responsables durant des années”.

Il a affirmé que des travaux de réparation seront entrepris dans ces stades en fonction des fonds disponibles.