Des rencontres professionnelle B2B dans le secteur de l’habillement, des accessoires et de la mode seront organisées par le CEPEX, en marge du salon international de la mode “Bee Together” qui se déroule du 12 au 14 Novembre 2024, à Moscou, en Russie.

Selon le Centre de Promotion des Exportations, la participation tunisienne vise à renforcer les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Russie, et à permettre aux entreprises tunisiennes d’explorer de nouvelles opportunités sur ce marché stratégique, à travers des rendez-vous B2B avec les acheteurs et distributeurs clés du marché russe dans les secteurs de l’habillement et des accessoires de mode.

Les produits concernés sont les articles en Jean/Denim, les articles en maille, le prêt-à-porter féminin et les accessoires de mode.

Les entreprises tunisiennes qui veulent participer à ces rencontres B2B doivent soumettre leurs dossiers, au plus tard le jeudi 10 octobre courant.