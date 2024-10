Le World Resources Institute vient de créer et mettre en ligne le “Climate Finance calculator”, un outil qui permet aux utilisateurs de créer des scénarios basés sur une variété de facteurs économiques et d’émissions et voir la répartition de la responsabilité du financement climatique entre les pays.

Cet outil vise à rendre les négociations plus éclairées lors de la COP29 sur le nouvel objectif de financement climatique, ainsi que sur d’autres processus de financement climatique.

Les négociations sur le climat dans le cadre de la “COP29” prévue en novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, devront définir un nouvel objectif mondial en matière de financement de la lutte contre le changement climatique, afin de fournir des fonds beaucoup plus importants et de meilleure qualité aux pays en développement qui en ont besoin.