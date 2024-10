Le président de la République Kaïs Saïed a recommandé, lors de sa rencontre tenue lundi au Palais de Carthage avec le Chef du gouvernement Kamel Maddouri, l’importance à ce que le projet de loi de finances au titre de l’année 2025, soit basé, non seulement, sur la réalisation des équilibres financiers fondés sur les choix nationaux du pays, mais également sur la réalisation de la justice sociale.

Selon un communiqué publié par la Présidence de la République, le Chef de l’Etat a souligné, notamment la nécessité de revoir un certain nombre de droits de douane et de créer un fonds spécial d’assurance pour la perte d’emploi et un fonds pour la protection sociale des ouvrières dans le secteur agricole.

La rencontre a également permis d’évoquer un projet de création des lignes de financement des personnes ayant des besoins spécifiques pour lancer des projets qui leur garantissent une intégration totale dans la société, selon les dispositions de l’article 54 de la constitution, étant donné que l’Etat est tenu de protéger les personnes handicapées contre toute discrimination.

Le Président de la République a indiqué que la justice et l’équité exigent que chacun contribue, sous un régime fiscal transparent et équitable basé sur une fiscalité progressive, dont l’efficacité a été prouvée à travers de nombreuses expériences comparatives.

Le Chef de l’Etat a également souligné qu’une nouvelle relation entre le citoyen et l’administration basée sur la confiance est le premier prélude dans le domaine fiscal et dans tous les autres domaines.