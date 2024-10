Des rencontres professionnelles B2B dédiées au secteur des Industries agro-alimentaires seront organisées du 11 au 13 novembre 2024 à Abidjan au Côte d’Ivoire, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), via son bureau à Abidjan.

Les produits ciblés sont l’huile d’olive, les dattes, les confiseries, les biscuits ainsi que plusieurs autres produits alimentaires, a fait savoir, lundi, le CEPEX sur son site.

Outre les rencontres B2B avec les principaux importateurs, distributeurs et grands acheteurs de produits alimentaires, cette mission comporte des visites sur site de supermarchés et d’importateurs à Abidjan. Elle offre aux entreprises tunisiennes l’opportunité d’établir des partenariats commerciaux en Côte d’Ivoire et de nouer des collaborations stratégiques avec des acteurs locaux.

Les entreprises tunisiennes intéressées doivent s’inscrire via ce lien et envoyer le formulaire de participation dûment rempli à l’adresse e-mail suivante : fbechikh@tunisiaexport.tn au plus tard le 15 octobre 2024.