La nouvelle édition “Taraabiyat Ennejma Ezzahra” se déroulera du 17 au 20 octobre 2024, en mettant à l’honneur les grandes voix du patrimoine musical tunisien et arabe.

Organisé par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes -Palais Ennejma Ezzahra-, ce rendez-vous musical, informe le Cmam, met à l’honneur quatre grands maîtres qui ont marqué l’histoire de la chanson tunisienne et arabe, à travers quatre soirées successives. Ces soirées seront consacrées à deux icônes de la chanson tunisienne, Mohamed Jamoussi et Ali Riahi ainsi qu’à deux figures emblématiques de la chanson arabe, Mohamed Abdelwahab et Wadii Essafi.

“Taraabiyat Ennejma Ezzahra” débutera le 17 octobre prochain avec un concert assuré par le jeune chanteur tunisien Anis Latif, qui interprétera des chansons du répertoire de Mohamed Jamoussi, figure de proue de la chanson tunisienne. La deuxième soirée, le 18 octobre, sera animée par la voix d’Amine Saïd dans un hommage à “la voix de vermeille” Ali Riahi. Lors de l’avant-dernière soirée, prévue le 19 octobre, Mohamed Saïd chantera les classiques du grand maître libanais Wadii Essafi. Enfin, la clôture, le 20 octobre, sera marquée par un récital de Mohamed Jebali en l’honneur du légendaire compositeur et chanteur égyptien Mohamed Abdelwahab.

Tous les concerts débuteront à 20h30. Les billets seront disponibles à partir du 1er octobre aux guichets d’Ennejma Ezzahra.

Le Cmam informe que les billets qui n’ont pas été remboursés suite à l’annulation de l’édition précédente, resteront valables pour cette édition 2024.