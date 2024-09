Le septième Forum des Pharmaciens a été inauguré le jeudi 26 septembre 2024, au Centre des Expositions du Kram à Tunis. Cet événement représente une plateforme essentielle rassemblant les acteurs du secteur pharmaceutique.

Pour la deuxième année, La Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) participe à ce forum, marquant son engagement envers les professionnels de la santé. Karim Hakimi, directeur de la location financière et des financements spécialisés à la BTE, a souligné que la banque prévoit d’offrir des propositions spécifiques aux pharmaciens, médecins et laboratoires présents.

Hakimi a déclaré : « Nous présenterons au cours de ce

forum des services innovants avec des taux préférentiels sur les crédits de location financière et de consommation, ainsi que de nombreux autres services bancaires. » Il a exprimé l’espoir que ces nouvelles offres trouvent un écho favorable auprès des participants : « Nous espérons que les médecins et les pharmaciens trouveront ce qu’ils recherchent parmi nos propositions et qu’ils deviendront nos clients. »



Il convient de noter que le septième Forum des Pharmaciens constitue un rassemblement incontournable pour tous les professionnels des pharmacies, attirant des participants de Tunisie, des pays du Maghreb et du continent africain.