Bureau de Tozeur – La ville de Tozeur a accueilli, ce dimanche, la deuxième réunion préparatoire du forum international de l’investissement entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye, visant à établir les grandes lignes de cet événement qui devrait se tenir à Tozeur dans les prochains mois.

Le forum international de l’investissement entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye réunira des investisseurs des trois pays et est organisé à l’initiative de l’Organisation mondiale pour la paix, le développement et la culture, selon Sofiane Chafeddine, directeur du forum.

Chafeddine a expliqué que la session préparatoire a discuté du contenu du forum, notamment en ce qui concerne les domaines d’intérêt et la création de partenariats entre les hommes d’affaires des trois pays. L’objectif étant de mesurer les avantages qu’il apportera à la région, en tant que gouvernorat frontalier où le commerce informel et non structuré entre les pays est courant, dans l’attente d’organiser cette activité de manière structurée pour qu’elle profite au pays. La discussion a également porté sur l’amélioration des législations et des lois pour faciliter les investissements.

La réunion préparatoire a rassemblé des investisseurs et de jeunes entrepreneurs de Tunisie, d’Algérie et de Libye, qui ont présenté leurs propositions concernant les objectifs du forum et ses domaines d’intérêt, en particulier la réalisation de partenariats économiques dans des secteurs apportant une valeur ajoutée à ces pays, selon Djomaa Ouzayani, un participant algérien.

Ouzayani a souligné que l’établissement de relations économiques est essentiel pour réussir les échanges commerciaux, notamment en ouvrant un marché commun entre les trois pays, espérant une meilleure coordination des efforts et davantage de facilités pour les échanges commerciaux, profitant ainsi de la proximité entre ces pays.

Safi Eddine Miadi, de la direction régionale du développement de Tozeur, a quant à lui souligné l’importance de ces forums pour promouvoir la région de Tozeur, tant au niveau touristique qu’économique, et pour faire connaître ses produits agricoles, culturels et touristiques au niveau national et régional.