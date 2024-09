La Société Tunisienne d’Acconage et de Manutention (STAM) a pris livraison de trois nouvelles grues d’une capacité de 15 tonnes, et ce, dans le cadre de son programme d’investissement pour l’exercice 2023.

Le ministère des Transports a fait savoir dans un communiqué publié, vendredi, qu’au titre de son programme de 2023, la STAM a mobilisé 25 Millions de dinars (MD), alors que le reste des investissements en cours de réalisation nécessitera 14 MD..

Et d’ajouter que la société a alloué 52 MD pour la concrétisation de son programme d’investissement de 2024 et l’acquisition de nouveaux équipements permettant de renforcer la disponibilité du parc, de favoriser la rentabilité des opérations de manutention et de déchargement dans les ports commerciaux tunisiens, outre l’amélioration des services.