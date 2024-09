Une mission itinérante multisectorielle sera organisée du 16 au 22 novembre 2024, en Jordanie et en Irak, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (Cepex), avec l’appui des ambassades de Tunisie à Amman et à Bagdad.

“L’objectif de cette mission est de permettre aux opérateurs tunisiens de prospecter de nouvelles opportunités de coopération avec des partenaires de ces deux pays, dans des secteurs prometteurs, à savoir les industries agroalimentaires, électriques et des pièces automobiles ; les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; et le bâtiment et matériaux de construction”, a fait savoir, jeudi, le Cepex.

Au programme de la mission, des rencontres d’affaires personnalisées avec les principaux acteurs des filières d’activités concernées, notamment les importateurs, les distributeurs et les grands acheteurs, des réunions de networking avec les institutionnels et les décideurs et des visites de terrain à des entreprises et des acheteurs locaux.

Les entreprises tunisiennes qui veulent prendre part à cette mission doivent confirmer, auprès du CEPEX, leurs participations, au plus tard le 18 octobre 2024.