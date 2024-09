La croissance économique devrait poursuivre sa tendance haussière, au troisième trimestre 2024, selon les données conjoncturelles disponibles, a indiqué la Banque Centrale de Tunisie.

« Pour la période à venir, les données conjoncturelles disponibles laissent entrevoir une poursuite de la tendance haussière », souligne un communiqué publié par l’institution d’émission, à l’issue de la réunion de son Conseil d’Administration tenue, mercredi.

Cette croissance sera soutenue par le redressement de la demande extérieure et le renforcement progressif de la demande intérieure.

La même source a rappelé que la croissance économique a été positive mais atone (1%, en glissement annuel, au deuxième trimestre 2024, contre 0,3% le trimestre précédent), et ce, en relation avec la contreperformance de l’activité de plusieurs secteurs importants, dont notamment les secteurs de la construction, des mines et de l’énergie.

La croissance du PIB de la Tunisie devrait atteindre 2,1% en 2024, selon le budget économique pour l’année 2024. De son coté, le rapport de la Banque Mondiale(BM) Intitulé “Une énergie renouvelée pour l’économie”, publié, en mai 2024, prévoit des taux de croissance de 2,4 % en 2024 et de 2,3 % en 2025-2026, en supposant une atténuation des conditions de sècheresse et un progrès dans les réformes budgétaires et celles liées à la concurrence.

L’économie tunisienne pourrait connaître, selon la BM, des gains significatifs en termes de croissance économique dès 2030, grâce à l’expansion de la production d’énergies renouvelables.

Ces gains pourraient être de l’ordre de 1,1% à 1,75% d’ici 2030, en fonction des différents scénarios de l’évolution de la production d’énergies renouvelables dans le pays.

Pour sa part, la Banque africaine de développement (BAD) a estimé que la croissance du PIB de la Tunisie devrait atteindre 2,1 % en 2024 et 2,9 % en 2025, selon son rapport sur les Perspectives économiques en Afrique 2024, présenté à Nairobi, au Kenya, lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (du 27 au 31 mai 2024).

A rappeler que le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie(BCT) a décidé, mercredi 25 septembre 2024, de maintenir le taux directeur de la BCT inchangé à 8%.