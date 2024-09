Le groupe allemand spécialisé dans la fabrication de composants automobiles “Marquardt Automotive Tunisie” a inauguré, mercredi, sa deuxième unité industrielle dans le “Neopark El Fejja” (gouvernorat de la Manouba) sur une surface de 126.000 m2, avec une enveloppe d’investissement globale de 50 millions d’euros (près de 169 millions de dinars).

Ce projet prévoit la création de 1.500 nouveaux emplois pour des ingénieurs, techniciens et opérateurs de production, d’ici la fin de la décennie.

Lors de l’inauguration de cette usine, le Président du Directoire du Groupe Marquardt, Harald Marquardt a affirmé que « l’ouverture de cette nouvelle usine est un signal clair pour l’avenir. La Tunisie est et restera un site-clé pour nous, et la région offre des conditions idéales pour nos plans de croissance. C’est ici que nous fabriquons les éléments de commande qui façonneront les intérieurs des véhicules de demain. En parallèle, nous créons de nouvelles perspectives pour de nombreux ingénieurs, techniciens et employés de la production dans la région”

Dans une déclaration aux médias, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a rappelé que l’Allemagne se classe au 5e rang des pays investisseurs en Tunisie en 2023, avec des investissements atteignant 2,3 milliards de dinars.

Et d’ajouter que le nombre des entreprises industrielles allemandes installées en Tunisie s’élève à 310 entreprises employant près de 91 mille personnes.

Marquardt est présent en Tunisie depuis 1991. L’entreprise familiale allemande a investi dans sa première usine, inaugurée en 2014, à Al Agba près de Tunis. L’accent initial était mis sur la production d’interrupteurs électriques pour outils et d’interrupteurs standards, par exemple pour les appareils électroménagers.

Aujourd’hui, les employés de Marquardt en Tunisie fabriquent, également, des composants mécatroniques pour les technologies du bâtiment et de la climatisation, des équipements de nettoyage, des véhicules tout-terrain ainsi que des applications industrielles.

La nouvelle usine vient s’ajouter aux 16 entreprises opérant au sein du parc industriel El Fejja-Neopark et qui emploient environ 4500 personnes.