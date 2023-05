Marquardt, l’expert en mécatronique d’envergure mondiale, renforce son engagement en Afrique du Nord, réalise un nouvel investissement important en construisant une deuxième usine à El Fejja, en Tunisie. Son entrée en production est prévue pour le printemps 2024, où seront produits de panneaux de commande haut de gamme pour l’habitacle de véhicules haut de gamme.

Jeudi 4 mai 2023, Dr Harald Marquardt, CEO de Marquardt, est venu en personne pour la pose de la première pierre de cette usine au Technoparc d’El Fejja, en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gongi, par ailleurs ancienne directrice dudit Neopark.

Dans son intervention, la ministre n’a pas manqué de rappeler entre autres le Pacte de compétitivité industrielle signé entre le gouvernement et le secteur industriel, dont l’objectif est de faire de la Tunisie un hub technologique.

Elle a aussi souligné que le gouvernement oeuvre à mettre en place un traitement fluide des dossiers des investisseurs au niveau des différentes administrations tunisiennes.

Par ailleurs, elle estime qu’une extension est parfois plus importante en termes de nouveaux investissements, en ce sens que celle-ci montre que le premier investissement a donné des résultats probants.

Enfin, Neila Gongi pense que la nouvelle usine de Marquardt pose un nouveau jalon pour une nouvelle croissance économique de la Tunisie.

50 millions d’euros d’investissements

L’entreprise familiale investit plus de cinquante millions d’euros dans le bâtiment, les machines et les installations, avec à la clé la création de 1 500 emplois supplémentaires d’ici la fin de la décennie pour les ingénieurs, les techniciens et le personnel de production.

Et le CEO de Marquardt de rappeler : « Nous sommes déjà présents en Tunisie depuis plus de 32 ans, et rien qu’au cours des dix dernières années, nos effectifs y ont presque doublé pour atteindre aujourd’hui quelque 2 000 salariés. Avec la construction d’une deuxième usine ultramoderne à El Fejja, nous poursuivons l’histoire de notre succès en Afrique du Nord. Nous allons créer de nombreux nouveaux emplois attrayants et contribuer à façonner l’habitacle des véhicules du futur grâce à nos innovations ».

Pour sa part, le General Manager de Marquardt Tunisie, Noureddine Yakoubi, dira : « Cette nouvelle usine d’El Fejja nous tient très à cœur. C’est un projet innovant d’envergure internationale qui va apporter une grande plus-value pour le secteur industriel tunisien… Ce nouveau site concentre tous les facteurs pour une exploitation efficiente et dans le respect des normes environnementales. Nous formulons l’espoir qu’un plus grand nombre d’entreprises allemandes s’inspirent de l’expérience réussie du groupe Marquardt et saisissent les nouvelles opportunités d’investissement offertes par la Tunisie ».

Des solutions mécatroniques pour différents secteurs

Marquardt est présent en Tunisie depuis 1991. En plein printemps arabe, l’entreprise familiale a investi dans une première usine propre, inaugurée en 2014 à Al Agba, près de Tunis. L’accent a d’abord été mis sur la production d’interrupteurs pour outils électriques et d’interrupteurs standard…

Aujourd’hui, les employés tunisiens de Marquardt produisent également des composants mécatroniques pour la technique du bâtiment et de la climatisation, pour les appareils de nettoyage, les véhicules tout-terrain, les applications industrielles et pour des fabricants renommés de l’industrie automobile.

————-

À propos de Marquardt

Fondée en 1925, l’entreprise familiale Marquardt, dont le siège social se trouve à Rietheim-Weilheim en Allemagne, est l’un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de commutation et de commande mécatroniques.

Les produits de ce spécialiste de la mécatronique – dont des composants de commande, des systèmes d’accès au véhicule… – sont utilisés par de nombreux clients renommés de l’industrie automobile.

On trouve également des systèmes Marquardt dans les appareils ménagers, les applications industrielles et les outils électriques.

L’entreprise compte environ 11 000 employés à travers le monde, répartis sur 22 sites sur quatre continents.

Le chiffre d’affaires s’élevait à environ 1,4 milliard d’euros pour l’exercice 2022.

Chaque année, Marquardt investit environ 10% de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement (R&D).