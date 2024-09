Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), organise, du 2 au 6 décembre 2024, une mission itinérante du secteur Textile et Habillement en Italie et au Pays-Bas, et ce, en collaboration avec la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH).

D’après un communiqué, publié par le CEPEX, cet événement vise à promouvoir l’offre tunisienne du textile habillement sur les marchés italien et néerlandais. Il constitue, ainsi, une opportunité pour les professionnels tunisiens, pour nouer des contacts d’affaires avec les acheteurs professionnels dans les deux pays cibles.

Les entreprises tunisiennes exerçants dans les filières de jean et sportswear, de prêt à porter, de lingerie et balnéaire, et de vêtements de travail, et souhaitant participer à ces rencontres d’affaires, sont invitées à confirmer leur participation, au plus tard le 7 octobre 2024.