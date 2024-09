Le ministre du Commerce et du développement des exportations a décidé de plafonner le prix de vente de pomme de terre destiné à la consommation au public, à 1900 millimes par kilogramme, à partir de 23 septembre 2024.

Ce plafonnement vise à mettre fin au renchérissement des prix de cette matière de base, enregistré, au cours des dernières semaines. Les prix de vente des pommes de terre ont oscillé entre 2300 et 2600 millimes/kg.

Cette même décision fixe les prix de vente de pomme de terre dans les entrepôts à 1350 millimes /kg, ainsi que le prix de vente de gros à 1600 millimes/kg.

Tous les intervenants doivent assurer la régularité de l’approvisionnement du marché en cette denrée alimentaire en quantité suffisante et respecter le réseau de distribution légal. Toutes les opérations d’achat et de vente doivent aussi passer exclusivement par les circuits organisés.

Selon cette décision, les détenteurs et les transporteurs des pommes de terre sont tenus de présenter, à chaque opération de contrôle, dans les locaux de stockage et de vente, ainsi que lors du transport, leur statut et le motif de détention des marchandises, ainsi que les documents prouvant le passage par les circuits de distribution organisés.

D’autre part, le ministère du Commerce a averti que toute violation des dispositions de cette décision serait examinée, et pénalisée conformément aux dispositions des lois en vigueur.