Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a souligné, mardi, le rôle crucial de la digitalisation dans l’amélioration de la gouvernance des établissements de santé et le renforcement de la transparence et de l’efficacité.

Lors d’une séance de travail tenue au siège du département à Tunis en présence du directeur général du Centre d’informatique du ministère de la santé (CIMS), pour suivre l’avancement des projets de numérisation dans le secteur et discuter des plans futurs, Mustapha Ferjani a appelé à mobiliser toutes les ressources disponibles pour mettre en œuvre les projets de digitalisation le plus rapidement possible, lit-on dans un communiqué du ministère de la santé.

Il a, à cette occasion, salué les efforts déployés par le CIMS dans la numérisation du système de santé national, contribuant ainsi à rapprocher les services des citoyens et à améliorer la qualité des soins de santé, selon la même source.

Le ministre de la Santé a insisté sur la nécessité de finaliser un ensemble d’initiatives pour garantir une transformation numérique complète, telles que la généralisation de l’utilisation du système de télé-rendez-vous dans tous les établissements de santé, le développement et l’expansion des services de télémédecine pour fournir des soins de santé spécialisés, et la numérisation de toutes les institutions de première ligne pour améliorer la prestation des services.

Il a également mis l’accent sur le renforcement du contrôle des circuits de distribution des médicaments en utilisant des technologies numériques avancées, le développement de programmes de formation pour les employés travaillant sur les systèmes de numérisation, et l’accélération de l’adoption du dossier médical numérique au niveau national.

Il a, en outre, insisté sur le renforcement de la formation sur le Système d’Information de Pilotage et d’aide à la prise de Décision (SIPAD).

A noter que le taux de numérisation des services dans les hôpitaux universitaires a atteint 92%, et 77 % dans les hôpitaux régionaux, tandis que le nombre total d’établissements de santé connectés au réseau national de santé est de 295. Quelque 2100 centres de santé de base seront également digitalisés au cours de la période à venir.