La scène culturelle et littéraire tunisienne a perdu, ce mardi 24 septembre 2024, le poète et romancier Abdeljabbar El Euch décédé à l’âge de 64 ans.

Né le 27 juin 1960 à Sfax, le défunt a marqué la scène littéraire à travers de nombreux écrits qui ont profondément influencé ses lecteurs et fait objet de recherches et études académiques.

Parmi ses œuvres les plus marquantes, on retrouve le recueil de poésie en langue arabe “Jullanar” et le roman “Chroniques de la ville étrange”, qui lui a valu le Prix littéraire Comar d’Or en 2001. Des extraits de ses écrits ont été intégrés dans les programmes scolaires du secondaire, témoignant ainsi de son influence sur la nouvelle génération.

Abdeljabbar El Euch était membre du bureau de l’Association des études littéraires de Sfax, où il a largement contribué à enrichir la scène culturelle locale.