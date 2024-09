Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a ey une série d’entretiens avec ses homologues des pays frères et amis en marge de sa participation aux travaux de la 79e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York.

Ces entretiens ont porté sur les relations bilatérales ainsi que sur les moyens de les renforcer, notamment dans les domaines économiques.

Des questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du Sommet de l’Avenir ont été discutées.

Dans ce contexte, le ministre a eu une rencontre avec son homologue égyptien Badr Abdel Aaty, portant sur la coordination des efforts pour intensifier la pression de la communauté internationale sur l’entité sioniste et mettre fin à l’agression contre Gaza et les autres territoires occupés.

Cité dans un communiqué, Mohamed Ali Nafti a également échangé avec son homologue congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner.

Les deux parties ont souligné l’importance de la tenue de la deuxième session de la Commission mixte tuniso-congolaise à Kinshasa à une date qui sera convenue dans les plus brefs délais.

Cet événement vise à donner une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays, notamment dans des domaines d’intérêt commun tels que l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, la formation professionnelle, le tourisme, la santé, les échanges commerciaux et le transport.

Lors d’un entretien avec son homologue nigérian, Yusuf Tuggar, le ministre a souligné la volonté de la Tunisie de donner un nouvel élan aux relations tuniso-nigérianes.

La rencontre a aussi porté sur les moyens de renforcer la coopération dans les secteurs de l’industrie, du commerce et du tourisme.

Lors de sa rencontre avec le chargé de la gestion du ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale de l’État de Libye, Taher Al-Baour, le ministre a réaffirmé la solidité des liens historiques et fraternels qui unissent les deux pays, ainsi que le rôle central des Nations Unies dans la recherche d’une solution permettant aux frères libyens d’aboutir à un règlement politique inter-libyen.