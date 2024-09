L’incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental, Lab’ess lance, mardi, un appel à candidatures pour sélectionner 15 entrepreneurs proposant des solutions innovantes et viables face aux problèmes environnementaux, afin de bénéficier d’un programme d’incubation de cinq mois.

Ce programme propose des formations pratiques en lien avec l’entrepreneuriat à impact environnemental, ainsi que des modules dédiés aux enjeux de durabilité économique, au marketing et à la recherche de financement, outre un accompagnement individuel et personnalisé.

Les candidats sélectionnés bénéficieront aussi d’un financement allant jusqu’à 24 mille dinars par projet, accordé sous forme de prêt d’honneur, et d’une mise en réseau avec des partenaires spécialisés en entrepreneuriat et en financement, accompagné d’une série d’événements de networking sous divers formats.

Le programme inclut, aussi, des outils permettant de mesurer l’impact environnemental des projets en collaboration avec des experts. Ce dispositif d’accompagnement profite du soutien de Greenovi, projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) , le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Economie et de la planification, dans le cadre de son appel à projets Lead4Green. Ce soutien financier est à hauteur de 396 000€.

Les candidats intéressés peuvent compléter le formulaire disponible sur www.labess.tn jusqu’au 20 octobre 2024. Le programme débutera le 18 novembre 2024.