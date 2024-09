En Afrique les réserves de change jouent un rôle crucial pour atténuer les chocs économiques, soutenir les importations et garantir la stabilité financière.

Selon le rapport 2024 d’AfreximBank, en tête du classement, la Libye occupe la première place avec des réserves de 80,7 milliards de dollars, malgré l’instabilité politique.

L’Algérie grâce à ses exportations d’hydrocarbures, figure parmi les pays aux plus importantes réserves de devises étrangères, se plaçant en deuxième position avec 70,3 milliards de dollars.

Le rapport souligne l’impact positif des prix élevés des matières premières, en particulier du pétrole brut, sur les recettes d’exportation et la balance des paiements des pays africains. Outre la Libye et l’Algérie, l’Afrique du Sud complète le podium avec des réserves de 57,6 milliards de dollars, constituées principalement d’or et de devises.

Les autres pays du Maghreb, le Maroc et la Tunisie, se situent respectivement à la quatrième et huitième places. Le Maroc, avec des réserves de 34,8 milliards de dollars, bénéficie de ses secteurs agricole, minier et manufacturier. La Tunisie, bien que ses réserves soient plus modestes (8,8 milliards de dollars), profite d’une économie diversifiée qui inclut le tourisme et l’industrie.

Le Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique, se place en cinquième position avec 27,4 milliards de dollars de réserves, mais fait face à des défis liés à l’inflation et à la stabilité des taux de change. L’Égypte, quant à elle, est sixième avec 25,5 milliards de dollars, soutenue par le tourisme et un secteur manufacturier en pleine croissance.

L’Angola, le Kenya et l’Ile Maurice ferment ce top 10 africain des réserves de change, respectivement avec 14, 8,6 et 5,9 milliards de dollars.