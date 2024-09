Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti a participé lundi à la réunion ministérielle du Mouvement des Non-Alignés, tenue en marge de la semaine de haut niveau de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Dans son discours, le ministre a rappelé les principes de la Conférence de Bandung, fondatrice du Mouvement, et a appelé à insuffler une nouvelle dynamique à ses travaux pour les hisser au niveau des aspirations des peuples. Il a souligné l’importance du rôle pionnier du Mouvement dans la réalisation des objectifs de la Charte des Nations Unies, le règlement des conflits et la fin des tragédies humanitaires, contribuant ainsi à un monde plus équilibré et juste, notamment face aux crises géostratégiques croissantes.

Nafti a, à cette occasion, salué la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies du 18 septembre 2024, qui a appelé l’occupation sioniste à mettre fin, à son “existence illégale dans les territoires palestiniens occupés,” dans un délai de 12 mois à compter de la date de la décision.

Cette résolution est fondée sur l’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024 concernant les effets juridiques des politiques d’occupation en Palestine.

Le ministre a invité le Mouvement des Non-Alignés à capitaliser sur ce succès et à poursuivre son action avec la même détermination et responsabilité, afin de permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes inaliénables, notamment le droit d’établir un État indépendant et souverain sur l’ensemble de la Palestine, avec al Qods comme capitale.

Il convient de rappeler que le Mouvement des Non-Alignés a été fondé lors de la Conférence de Bandung en Indonésie, ou “Conférence afro-asiatique,” qui s’est tenue du 18 au 24 avril 1955 avec la participation de 29 pays d’Afrique et d’Asie. La conférence visait à discuter de la paix, du rôle des pays du tiers monde dans la guerre froide entre les blocs de l’Est et de l’Ouest, à promouvoir la coopération économique et culturelle entre les pays africains et asiatiques et à mettre fin au colonialisme.